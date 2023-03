Am 24. Juni dieses Jahres soll es in Deutschland erstmals einen "Tag des Bevölkerungsschutzes" geben. Zum Auftakt will der Bund in Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg eine Veranstaltung im Stadtzentrum von Potsdam organisieren. Daran beteiligen sich unter anderem das Technische Hilfswerk, Hilfsorganisationen, die Feuerwehr, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und die Bundeswehr mit Informationsständen und Aktionen.

Wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte, soll dann ab 2024 jährlich ein bundesweiter Bevölkerungsschutztag gemeinsam von Bund und allen Ländern ausgerichtet werden.