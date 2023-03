Nach gewaltsamem Tod von Fünfjähriger in Pankow: Polizei sucht Zeugen

Nach dem gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens am 21. Februar im Bürgerpark in Berlin-Pankow sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die das Mädchen dort an diesem Tag gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Das Kind, dass im Umfeld eines Ziegengeheges getötet worden sein soll, habe sich seit etwa 14 Uhr im Park aufgehalten, hieß es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Kleidung [berlin.de/polizei], die es an diesem Tag getragen haben soll, soll etwaigen Zeugen helfen, sich an das Mädchen zu erinnern.