Am Mellensee (Teltow-Fläming) gibt es in der kommenden Saison wieder einen offiziellen Badebetrieb. Die Gemeinde Mellensee hat für ihr Strandbad am Nordostufer des Sees den Vertrag mit einem neuen Betreiber unterzeichnet, wie am Freitag bekannt wurde.



Seit dem Bruch mit dem ehemaligen Pächter vor drei Jahren hatte die Gemeinde für gut eine Million Euro ein neues Mehrfunktionen-Holzgebäude bauen lassen. Wie Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) am Freitag dem rbb sagte, umfasst das neue Gebäude unter anderem Umkleiden, Duschen und Gastronomie. Auch kulturelle Angebote seien geplant.



Der neue Pächter wird den Angaben zufolge die notwendigen Rettungsschwimmer stellen. Mit der Badesaison am 15. Mai soll der Betrieb aufgenommen werden.