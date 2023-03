Bürgerinnen und Bürger von Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) können ab sofort ihre beantragten Personalausweise und Reisepässe an einer Ausgabebox im Rathaus abholen. Dadurch solle der Bürgerservice flexibler und kundenfreundlicher werden, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Die Ausgabebox für die Dokumente funktioniere ähnlich wie eine DHL-Paketstation, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei der Beantragung des Ausweisdokuments muss demnach zusätzlich die eigene Mobilfunknummer angeben werden.

Nach Auslieferung des Ausweises von der Bundesdruckerei wird er in einem der Abholfächer in der Box hinterlegt. Anschließend wird eine SMS mit einem PIN-Code sowie mit weiteren Informationen an die hinterlegte Mobilfunknummer verschickt. Dann kann das alte Ausweisdokument in die Box eingeworfen und entwertet werden. Danach öffnet sich das Ausgabefach mit dem neuen beantragten Ausweisdokument.

Die Ausgabebox ist laut Stadt von Montag bis Donnerstag zwischen 6 und 18:30 Uhr zugänglich, freitags von 6 bis 15 Uhr.