In einem Betrieb in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) ist in der Nacht zu Freitag Flusssäure ausgetreten.



Wie der Stahnsdorfer Bürgermeister Bernd Albers (BfB/Stahnsdorfer Wählergruppe Bürger für Bürger) dem rbb mitteilte, gab es eine undichte Stelle in einem Behältnis. Nach Albers' Angaben ist aber nur eine kleinere Menge der ätzenden Flüssigkeit entwichen. Die Säure war demnach beim Eintreffen der etwa 20 Feuerwehrleute bereits verdampft.