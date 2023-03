In Berlin-Spandau ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit einem Schulbus gekommen. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr fuhren in der Freudstraße/Ecke Falkenseer Chaussee zwei Pkw und ein kleinerer Schulbus aufeinander. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem rbb, dass dabei mehrere Menschen verletzt wurden.

Im Schulbus saßen demnach elf Kinder, die alle vorsorglich in Krankenhäuser gebracht werden. Sie alle seien nur leicht verletzt, so der Feuerwehrsprecher. Der Fahrer blieb unverletzt.



In den beiden am Unfall beteiligten Autos saßen insgesamt drei Menschen. Zwei von ihnen wurden von Rettungskräften behandelt, eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle Betroffenen seien leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Sie war mit etwa 40 Kräften im Einsatz.



Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.