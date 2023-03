TU Berlin entwickelt Bürogewächshaus - Wie Mensch und Pflanze voneinander profitieren können

So 05.03.23 | 10:52 Uhr | Von Maren Schibilsky

dpa/Ahmed Zakot Audio: rbb24 Inforadio | 02.03.2023 | Maren Schibilsky | Bild: dpa/Ahmed Zakot

Wie können Menschen und Pflanzen in einem Gebäude voneinander profitieren und dabei gleichzeitig den Energiebedarf für ein Haus deutlich senken? Forschende an der TU Berlin arbeiten an einem Gebäudetyp, der genau das kann. Von Maren Schibilsky

In der Peter-Behrens-Halle auf dem TU-Campus in der Berliner Gustav-Meyer-Allee herrscht Hochbetrieb. Dirk Peissl vom Fachgebiet Bauingenieurwesen arbeitet mit seinem Team im hinteren Teil der 5.000 Quadratmeter großen Versuchshalle an einem Glashaus: sechs Meter lang, vier Meter breit und vier Meter hoch. Es ist das Modell für ein neuartiges energieautarkes Bürogewächshaus.

"Das gesamte Bürogewächshaus funktioniert nur durch einen sensibel abgestimmten Organismus", erzählt Dirk Peissl, der die Idee für das Gebäude hatte. "Es gibt Bereiche für Pflanzen und Bereiche für Menschen. Und die werden miteinander geschaltet." Dafür wollen die Forschenden verschiedenes Know-How testen: eine sogenannte semipermeable Membran, eine Klappe oder einen dazwischen geschalteten Raum. Mensch und Pflanze sollen durch das Zusammenschalten von einander in einem energieautonomen Glashaus profitieren.

Win-Win-Situation für Pflanzen und Menschen

Dabei kombinieren Dirk Peissl und sein Team die Gebäudefunktionen so, dass die Treibhausbereiche der Pflanzen mit ihrer Kühlung und Sauerstoffzufuhr als vorgeschaltete "Klimaanlagen" für die Arbeitsräume der Menschen dienen. Die Emissionen aus den Arbeitsräumen wie Abwärme, Luftbefeuchtung und CO2 helfen wiederum den Pflanzenwuchs zu beschleunigen. Eine Win-Win-Situation. Gesteuert wird das ganze durch ein Sensorsystem, dass auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Anteil im Raum, UV-Strahlung oder Beleuchtungsstärke reagiert. Dieses System haben Forschende vom Fachbereich Klimatologie mitentwickelt.

Klimaanlage wird überflüssig

Ein weiteres wichtiges Gebäudeelement ist eine Fassadenverschattung für den Sommer. Die für das Dach besteht aus Edelmetall, die Seitenverschattung aus Aluminium. "Das Ganze funktioniert wie ein Schlagladen", berichtet Dirk Peissl. Damit sich die Glasarchitektur nicht aufheizt. Eine Klimaanlage wird damit überflüssig. Das Neuartige ist die Rekombination von Gebäudeelementen, die es bereits gibt. "Es gibt Verschattungen, es gibt Glashäuser. Es gibt die Bereiche von Glasarchitektur. Das Neue ist die Rekombination einfacher, bestehender State-of-the-art-Techniken in ein neues gemeinsames System", so der Bauingenieur von der TU Berlin.

In einem Windkanal in der großen Versuchshalle haben die Forschenden geprüft, wie robust die Verschattungselemente sind, ob sie auch Sturm und Starkregen aushalten. Durchgeführt haben diese Stresstests studentische Mitarbeiter. Einer von ihnen ist Oliver Disse. "Wir haben die Fassadenverschattung mit Schlagregen belastet. Wir haben Wind angesteuert", er. "Dieser Wind wurde auf die frontale Seite drauf geblasen und dann in verschiedenen Stufen." Dabei haben die Fassadenelemente sehr gut abgeschnitten, den Stresstest also bestanden, berichtet Disse weiter.

Somit kann man einer Schulklasse auch zeigen, was man in Berlin alles anpflanzen kann, ohne, dass man die Tomaten extra aus Südafrika einfliegen muss. Dirk Peissl, TU Berlin Fachgebiet Bauingenieurwesen

Ziel lautet Energieautarkie

Noch in diesem Jahr soll auf dem Gelände der Bezirksgärtnerei Charlottenburg ein erstes energieautarkes Bürogewächshaus mit 400 Quadratmeter Grundfläche entstehen. "Denkbar sind solche Bürogewächshäuser auch auf Flachdächern", sagt Dirk Peissl. "Als Hitzeschutz in der Stadt und für den eigenen Gemüseanbau." Die Größe der Grundfläche kann angepast werden. Auch bestehende Gewächshäuser könnten künftig so umgerüstet werden. Ob das bei Bürobauten aus Glas auch funktioniert, ist zu prüfen. Das Pilotgebäude in der Bezirksgärtnerei Charlottenburg soll eine Bildungsstätte werden. Für Volkshochschulen, Schulen oder Kitas. Dirk Peissl träumt davon, dass auch Pflanzprojekte dort realisiert werden können. "Somit kann man einer Schulklasse auch zeigen, was man in Berlin alles anpflanzen kann, ohne, dass man die Tomaten extra aus Südafrika einfliegen muss", sagt er. Lernende Menschen und wachsendes Gemüse gäbe es dann unter einem Dach. Energie-Autarkie ist das Ziel.

Sendung: rbb24 Inforadio, 02.03.2023, 10:30 Uhr