Unbekannter dringt in Wohnblock des Bundeskanzlers ein

Versuchter Einbruch in Potsdamer Innenstadt

In dem Potsdamer Mehrfamilienhaus, in dem der Bundeskanzler Olaf Scholz wohnt, hat es am Sonntagabend einen versuchten Einbruch gegeben. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage des rbb. Zuerst berichtete der "Spiegel" [Bezahlinhalt] darüber. Scholz war nicht zuhause, er befand sich zu dem Zeitpunkt bei der Sitzung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt.

Nach Angaben der Polizei hat sich eine maskierte Person Zutritt zu dem Gebäude verschafft - allerdings nicht zu dem Aufgang, der zur Wohnung des Kanzlers führt. Beim Versuch, in eine andere Wohnung einzubrechen, sei der Unbekannte von Anwohnern gestört worden und daraufhin geflüchtet. Ein Foto einer Überwachungskamera zeigte eine Person mit einer Halloween-Maske, Handschuhen und einer Stirnlampe. Nach ersten Erkenntnisse gehe man nicht davon aus, dass sich der Einbruch gezielt gegen Scholz gerichtet habe, sagte eine Polizeisprecherin.

Warum der Einbrecher trotz der Sicherheitsvorkehrungen des Bundeskriminalamtes zum Schutz von Scholz überhaupt in das Gebäude eindringen konnte, ist noch unklar. Laut "Spiegel" sollen die Sicherheitsvorkehrungen für das Wohnhaus nun aber verstärkt worden sein. Scholz war 2021 zusammen mit seiner Ehefrau Britta Ernst, der brandenburgischen Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, in die Wohnung in Potsdam gezogen.