Verdi ruft Sozial- und Erziehungsdienste am Frauentag zu Warnstreiks auf

Zum Internationalen Frauentag am 8. März ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu einem bundesweiten Aktionstag mit Warnstreiks auf.

Auch in Brandenburg werden laut Verdi am Mittwoch zahlreiche Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes bestreikt. Von den Arbeitsniederlegungen seien auch viele Kindertagesstätten betroffen, so dass es zu Einschränkungen bis hin zu Schließungen kommen könne, hieß es.