Baumblütenfest in Werder an der Havel verläuft bislang ruhig

So 23.04.23 | 10:11 Uhr

Das Baumblütenfest in Werder ist nach Angaben des Polizeilichen Lagedienstes bislang ruhiger als in den Vorjahren verlaufen. Die Beamten verzeichneten bis zum Sonntagmorgen "keine ungewöhnlichen Straftaten", wie ein Sprecher mitteilte. An- und Abreise seien unproblematisch verlaufen. "Insgesamt waren weniger Menschen unterwegs als noch vor Corona. Das mag mit den Bühnen zu tun haben, die dieses Jahr fehlen."