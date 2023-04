Das Baumblütenfest in Werder an der Havel (Potsdam-Mittelmark) soll am Samstag mit einem neuen Konzept starten. Ziel sei es, das Image des Festes als eine Massenveranstaltung zu überschreiben. "Mit dem neuen Konzept soll sich das Fest (...) hin zu einem kleineren, traditionsbewussten und bürgernahen Fest für Jung und Alt bewegen", hieß es zuletzt von der Stadtverwaltung. Es gehe darum, ein Fest nach den Wünschen der Werderaner zu gestalten.



Im Zentrum des Festes steht nach wie vor der hausgemachte Obstwein, der in vielen der Gärten der Stadt angeboten werden soll. Begleitet wird das 144. Baumblütenfest nach Angaben der Stadt von regionalen Händlern, Gastronomen und Familienangeboten. Auf der Bismarckhöhe ist eine große Festbühne aufgebaut.