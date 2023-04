Im Rechtsstreit um eine Villa in Berlin-Buckow will das Amtsgericht Neukölln am Donnerstag eine Entscheidung verkünden. Haus gehört dem Land Berlin. Es hat den Mietern - einer Clan-Familie - gekündigt. Diese lehnt die Räumung ab. Von Wolf Siebert

Großeinsatz für die Berliner Polizei gegen Angehörige des Remmo-Clans in Neukölln und in Charlottenburg: Zwei junge Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Was aussieht wie ein zivilrechtlicher Streit zwischen Vermieter und Mieter, ist auch Ausdruck eines ungelösten kriminellen Problems: Der Remmo-Clan (nach anderer Schreibweise: Rammo) gilt seit langem als "kriminelles Wirtschaftsunternehmen", so der frühere Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, der heute für die SPD im Bundestag sitzt. Überfälle auf Geldtransporter, Einbrüche in Banken, Drogenhandel, Betrug, Gewalttaten – die Liste ist lang. In die Schlagzeilen geriet die Clan-Familie auch durch spektakuläre Taten wie den Diebstahl einer Goldmünze aus dem Bode-Museum und den Einbruch ins "Grüne Gewölbe" in Dresden.

Die Clan-Familie soll allein in Berlin rund 1.000 Menschen umfassen, nur ein Bruchteil gilt als kriminell. Aber die kriminellen Familienmitglieder sind häufig Mehrfachtäter, vor allem in der Altersgruppe 22 bis 35 Jahre. Das ergab ein "Lagebild Clankriminalität" des Landeskriminalamts im vergangenen Jahr.