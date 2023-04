Konferenz in Potsdam

Cyber-Straftäter professionalisieren sich und agieren verstärkt aus dem Ausland. Das sind zwei Ergebnisse einer Konferenz für Cyber-Sicherheit in Potsdam. Die Lage für deutsche Behörden und Unternehmen ist angespannt - nicht zuletzt in Folge des Kriegs gegen die Ukraine.

Die Cyber-Angriffe auf deutsche Behörden und Unternehmen haben sich seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine deutlich erhöht. Darauf haben Experten am Mittwoch bei der 9. Nationalen Konferenz für Cyber-Sicherheit in Potsdam hingewiesen.

Es sei deutlich zu beobachten, dass sich die Straftäter professionalisierten, sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. Da sie meist aus dem Ausland agierten, sei es schwierig, sie aufzuhalten und strafrechtlich zu verfolgen.