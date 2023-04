Zoll zerschlägt Drogen-Netzwerk in Berlin

Do 27.04.23 | 16:12 Uhr

Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg haben am Donnerstagmorgen einen Drogenhändler-Ring stillgelegt. Das haben die Generalstaatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt am Donnerstag mitgeteilt.

"Wir dachten eben: OK, uns kann keiner was."

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, lag gegen einen 18-Jährigen außerdem wegen eines anderen Deliktes ein Haftbefehl vor. Demnach seien bei ihm 310 Gramm Crystal Meth, 150 Gramm Ketamin, 30 Ecstasy-Tabletten und 2.000 Euro Bargeld als mutmaßlicher Handelserlös sichergestellt worden.

Bereits seit Mitte 2022 sei gegen insgesamt sechs Beschuldigte ermittelt worden. Sie sollen Drogen per Post über eine inländische Firma an Kunden in Vietnam versandt haben. Drei Sendungen mit fast 10 Kilogramm Ecstasy konnten laut Generalstaatsanwaltschaft seitdem sichergestellt werden.