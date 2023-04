108 Polizisten durchsuchen Villa des Remmo-Clans in Alt-Buckow

Großeinsatz für die Berliner Polizei gegen Angehörige des Remmo-Clans in Neukölln und in Charlottenburg: Zwei junge Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Die Berliner Polizei hat am Dienstag Wohnorte von zwei Mitgliedern der Remmo-Familie durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft dem rbb bestätigte, richtete sich der Durchsuchungsbeschluss gegen einen 19-Jährigen und einen 23-Jährigen.

Sie wurden an ihren jeweiligen Wohnorten in Charlottenburg und Alt-Buckow in Neukölln vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder freigelassen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Zuvor hatten Medien über den Einsatz berichtet, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt war.