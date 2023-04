Kriminelle haben in den vergangenen Jahren in Berlin fast 100 Geldautomaten gesprengt oder versucht zu sprengen. Das geht aus einer Auflistung der Polizei zu den Jahren seit 2018 hervor. Nur etwa ein Drittel der Taten sei erfolgreich gewesen, so die Polizei. Im Zusammenhang mit den Automatensprengungen gab es zwölf Festnahmen.

Insgesamt zählte die Polizei in Berlin von 2018 bis Anfang März dieses Jahres 92 gesprengte Automaten, die meisten in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 26 entsprechenden Taten, wie die Polizei mitteilte.

Für wie viele der Taten die zwölf festgenommenen Verdächtigen verantwortlich waren, konnte die Polizei nicht sagen. Die Täter seien zum Teil auf frischer Tat gefasst worden. "Es ist anzunehmen, dass sie für weitere Taten verantwortlich sind, ohne dass dies bislang beweiskräftig nachgewiesen werden konnte."

Erst in der vergangenen Woche versuchten zwei Täter, einen Geldautomaten in einer Bank in Berlin-Marienfelde zu sprengen. Sie scheiterten aber und flohen. In einer anderen Bank in Mitte versuchten zwei vermummte Männer, einen Geldautomaten aufzubrechen. Eine Passantin beobachtete das und alarmierte die Polizei.