Ein Taxifahrer wurde in Berlin-Grunewald mit schweren Verletzungen in seinem Wagen gefunden - später verstarb er im Krankenhaus. Der oder die Täter sind flüchtig. Die Polizei ist im Großeinsatz.

Ein Taxifahrer ist in Berlin-Grunewald angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Vorfall am Donnerstagmorgen sei der 49-Jährige im Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei.

Demnach wurde der Mann am Morgen von einem Passanten in der Brahmsstraße in seinem Fahrzeug entdeckt. Rettungskräfte hätten den Taxifahrer in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlegen sei, hieß es weiter.