Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Köpenick ist am Dienstag ein Mann gestorben. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brannten am Dienstagvormittag Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Straße Am Bahndamm.

Die Feuerwehr war mit 26 Kräften im Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Mann vermutlich um den Mieter. Die Ermittlungen laufen.