In einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg ist ein Kellerbrand ausgebrochen. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte.

Demnach haben am Donnerstagmorgen mehrere Kellerverschläge in dem 13-geschossigen Wohnhaus in der Bergfriedstraße Feuer gefangen. Bewohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Durch den Brand war es laut dem Sprecher zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Zunächst seien rund 15 Menschen in Sicherheit gebracht und in einem Bus der Feuerwehr versorgt worden.

Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge an. Insgesamt 100 Einsatzkräfte seien vor Ort. Warum der Kellerbrand ausbrach, ist noch unklar.