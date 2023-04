Ein 27 Jahre alter Mann soll am Samstagmittag in Berlin-Kreuzberg einen 30-Jährigen mit einem Messer am Oberschenkel verletzt und anschließend Polizisten angegriffen haben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der verletzte 30-Jährige alarmierte demnach die Polizei und gab an, von einem Mann mit einem Messer in der Wrangelstraße angegriffen worden zu sein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber kurze Zeit später wieder entlassen werden.