Do 27.04.23 | 17:03 Uhr

Die Berliner Polizei hat einen 19-Jährigen in Berlin-Lichtenberg festgenommen. Gegen den Mann bestehe der Verdacht, Mitte März an einer Schlägerei beteiligt gewesen zu sein, bei der ein 21-Jähriger durch einen Messerstich tödlich verletzt wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen den Verdächtigen lag ein Haftbefehl vor.