Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Wönnichstraße in Berlin-Rummelsburg ist ein Bewohner am Sonntag verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurde dieser mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Berliner Krankenhaus gebracht.

Weil dichter Rauch durch das Mietshaus zog und in die Wohnungen eindrang, stiegen Bewohner auf das Baugerüst. Insgesamt wurden neun Hauseinwohner per Drehleiter so gerettet. Einer wurde über ein Baugerüst von Feuerwehrleuten nach unten und in Sicherheit gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher rbb|24 sagte.