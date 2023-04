Auf einem Lastkahn in Berlin-Neukölln ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem rbb mitteilte, seien gegen 21.30 Uhr große Mengen Schrott in Brand geraten, die der Kahn geladen hatte. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

In Teilen der Umgebung breiteten sich unangenehme Gerüche aus. Laut dem Sprecher habe jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Weder in der Luft noch im Wasser seien Schadstoffe gemessen worden. Vorsorglich wurde trotzdem eine Ölsperre in den Kanal gelegt. Dabei bekam die Feuerwehr Unterstützung von der Polizei.

In den Morgenstunden hielten die Löscharbeiten weiter an, sie seien aufwendiger als erwartet, sagte der Sprecher. 22 Feuerwehrleute waren am Morgen an dem Einsatz beteiligt.