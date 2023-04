Ein Polizei-Mannschaftswagen ist am Ostersonntag in Berlin bei einem Unfall mit einem Auto auf die Seite gekippt. Der Autofahrer und zwei Polizisten seien bei dem Zusammenstoß am Bahnhof Zoo verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag mit. Wie viele Polizisten bei dem Unfall im Mannschaftswagen saßen, war zunächst unklar.

Das Polizeifahrzeug sei gegen 13 Uhr mit Blaulicht und Signalhorn in die Kreuzung am Hardenbergplatz/Joachimsthaler Straße eingebogen und dann mit dem Auto zusammengestoßen, sagte der Sprecher. Durch die Wucht des Aufpralls sei es umgekippt.