Unbekannte haben in Berlin während eines Einsatzes die Bolzen am Rad eines Rettungswagens gelöst. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend in Reinickendorf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Besatzung des Wagens war demnach in einem Mehrfamilienhaus am Wilhelmsruher Damm im Einsatz.

Die Besatzung soll dort von mehreren Personen aufgefordert worden sein, den Einsatzwagen zur Seite zu fahren. Die Rettungssanitäter hatten dafür aber keine Zeit, weil sie sich um die Erstversorgung einer Patientin kümmern mussten.