Ein Hinweis der Deutschen Bahn

Wegen kurzfristiger Personalengpässe müssen am Samstag und Sonntag (15. und 16. April ) folgende Züge ausfallen: RB 32 Alle Fahrten zwischen Oranienburg und Flughafen BER - Terminal 5 zwischen 04:45 Uhr und 22:30 Uhr in beiden Richtungen. Nutzen Sie als Ersatz die S-Bahn Berlin Linie S1 mit Umstieg in Berlin Friedrichstraße zur S9. RE66 Alle Fahrten zwischen Berlin Gesundbrunnen und Angermünde in beiden Richtungen. Nutzen Sie als Ersatz die Züge der Regionalexpresslinie RE3 RE3 (Ausflugszug) RE18494 Berlin Südkreuz (ab 9:51 Uhr) bis Prenzlau RE18495 Prenzlau (ab 15:29 Uhr) bis Berlin Südkreuz