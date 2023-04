Nach dem versuchten Raubüberfall auf ein Antiquitätengeschäft in Berlin-Schöneberg am Montag ist Haftbefehl gegen einen 22 Jahre alten Mann erlassen worden. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Twitter mit.



Bei dem Überfall in der Keithstraße hatten am Montag zwei maskierte Männer Geld von den beiden Mitarbeitern gefordert. Als Polizisten eintrafen, verließ der 22-Jährige kurz darauf das Geschäft und wurde festgenommen.