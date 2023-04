Geiselnehmer in Schöneberg hat sich laut Staatsanwaltschaft selbst erschossen

Komplize in Untersuchungshaft

Do 27.04.23 | 18:05 Uhr

Nach der Geiselnahme in einem Antiquitätengeschäft in Berlin-Schöneberg geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich der Täter selbst getötet hat. Bei der Obduktion der Leiche des Mannes sei ein aufgesetzter Kopfschuss festgestellt worden, sagte ein

Behördensprecher am Donnerstag auf Anfrage.