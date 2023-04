Drogenherstellung "in großem Umfang" - Polizei entdeckt vier Amphetaminlabore in Berlin

Fr 28.04.23 | 16:44 Uhr

dpa/Thomas Bartilla Audio: Radio Fritz | 28.04.2023 | Nachrichten | Bild: dpa/Thomas Bartilla

Einsatzkräfte des Berliner Landeskriminalamtes haben bei Durchsuchungen in Berlin und in der Uckermark vier Drogenlabore entdeckt. Laut Staatsanwaltschaft ging es um Amphetaminherstellung in großem Umfang.

Kiloweise Amphetaminbase, Stichwaffen und 20.000 Euro Bargeld: Die Berliner Polizei hat in der Hauptstadt vier Amphetamin-Labore entdeckt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, haben Ermittler unter Führung des Berliner Landeskriminalamtes am Donnerstag sechs Orte in Berlin und einen in Biesendahlshof im brandenburgischen Landkreis Uckermark durchsucht. Es habe der Verdacht bestanden, dass dort Cannabisplantagen betrieben wurden, hieß es.

privat Drogensüchtige an öffentlichen Orten - "Der Konsum von harten Drogen ist sichtbarer geworden" In Berliner U-Bahnhöfen werden immer häufiger Drogensüchtige beim Konsum gesehen. Woran das liegt und wie sich die Szene in den letzten Jahren verändert hat, beschreiben Streetworker einer Berliner Suchthilfe-Stelle. Von Simon Wenzel

Drei Verdächtige festgenommen

Bei dem Einsatz habe sich herausgestellt, dass in den durchsuchten Objekten in Pankow, Weißensee, Treptow und Lichtenberg Labore betrieben wurden, um Amphetamine "in großem Umfang" herzustellen. Es seien 66 Kilogramm der Droge sichergestellt worden sowie Vorprodukte die nach vorläufiger Bewertung durch das kriminaltechnische Institut des LKA etwa 180 Kilogramm Amphetamin entsprechen. Außerdem wurden etwa 20.000 Euro Bargeld und diverse Waffen gefunden. Den Angaben zufolge wurden drei der fünf Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Sie sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Anschauen auf Youtube: Crystal Meth-Schwemme in Brandenburg?