Dass Teenager vermisst werden, kommt vor - die meisten tauchen nach wenigen Tagen wieder auf. Nicht so die 15-jährige Rebecca aus Berlin-Neukölln. Die Schülerin verschwand 2019 spurlos aus dem Haus von Familienangehörigen. Was über den Fall bekannt ist.

Was über das Verschwinden der Schülerin Rebecca bekannt ist - und was nicht

Der Schwager werde weiter als Beschuldigter geführt und so müsse weiter gegen ihn ermittelt werden, führte Büchner aus. Da Rebecca seit mehr als vier Jahren spurlos verschwunden sei und es kein Lebenszeichen gebe, würden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft in der Abteilung für Kapitalverbrechen geführt. Auf Seiten des Landeskriminalamts sucht eine Mordkommission weiter nach einer aussagekräftigen Spur.

RTL will erfahren haben, dass im Rahmen der Durchsuchung akustische Messungen im Haus stattgefunden hätten. Es sei angeblich ein Bademantel ohne Gürtel gefunden worden. Was es damit auf sich hat, ist nicht bekannt.

Warum gerade jetzt erneut durchsucht wurde, dazu wollte sich Büchner aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Auch nannte der Oberstaatsanwalt keinen konkreten Zeitpunkt, an dem die Durchsuchungen in Berlin-Britz stattgefunden haben.

Seit dem 18. Februar 2019 ist Rebecca verschwunden. Die damals 15-Jährige musste an diesem Tag später zur Schule und hat nach Darstellung der Familie bei ihrer Schwester, ihrer Nichte und ihrem Schwager im Neuköllner Ortsteil Britz auf dem Sofa übernachtet.

Die Schwester ging nach früheren Angaben an diesem Tag mit ihrer Tochter schon früh aus dem Haus. Rebeccas Schwager sei in der Nacht von einer Firmenfeier nach Hause gekommen. Er habe noch geschlafen, als seine Frau das Haus am Morgen verlassen habe - und zwar nach Angaben von Rebeccas Familie so lange, bis Rebeccas Mutter ihn anrief, weil sie sich Sorgen um ihre Tochter machte.