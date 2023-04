Matthias Neukölln Montag, 24.04.2023 | 13:58 Uhr

Komisch alle Welt regt sich auf das ein Polizist seine Arbeit verrichtet und was heißt friedlich ?

1. Friedlich ist wenn eine Demo angemeldet ist und Sie zu Fuß mit Plakaten u.s.w darauf hingewiesen wird was diese Veranstaltung bezweckt

2. Friedlich ist es wenn man als Demonstrant den Anweisungen der Polizei folge leistet und nich stur sitzen bleibt obwohl ihn zuvor das gesagt wurde was gleich passieren könnte

3. Friedlich ist wenn man sich an Gesetz und Recht hält und nicht durch dumme total blödsinnige Aktionen selbst ins Unrecht begibt

Und nicht wenn man Leute die zur Arbeit müssen auf den Weg dahin mit solchen Sachen behindert oder irgendwelche Kunstgegenstände verschmutzt oder gar Mutwillig zerstört

4. Früher wurden Solche Aktionen mit Wasserwerfern und Tränengas in Berlin beendet also was ich damit sagen will was soll das hier alles wenn die Klimaaktivisten doch so sehr für ihre Umwelt sind warum Fliegen die dann durch die Weltgeschichte anstatt mit dem Fahrrad