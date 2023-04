Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg gelöscht - zwei Verletzte

In Prenzlauer Berg in Berlin hat am Dienstagnachmittag eine Wohnung gebrannt. Das teilte die Berliner Feuerwehr rbb|24 mit.

Wie die Feuerwehr später auf Twitter mitteilte, konnte der Brand gelöscht werden. Zwei Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen werden noch von den Einsatzkräften betreut.



Der Brand war in der 3. Etage einen neungeschossigen Wohnhauses in der Storkower Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit knapp 80 Kräften im Einsatz.