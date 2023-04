Berliner Polizei zieht Bilanz - 260 Ermittlungsverfahren nach Blockade-Aktionen am Montag

Di 25.04.23 | 13:15 Uhr

Bild: rbb/Matthias Bartsch

Am Montag war die Berliner Polizei den ganzen Tag im Einsatz - unterstützt von Kollegen der Bundespolizei: Bei mehr als 30 Blockaden hatten sich insgesamt 118 Menschen auf die Fahrbahnen geklebt. Unklarheiten gab es bei Angaben zur Anzahl von Ingewahrsamnahmen.



Wegen vieler im Vorfeld nicht angemeldeter Versammlungen von Klimaaktivisten im gesamten Stadtgebiet ist die Polizei Berlin nach eigenen Angaben am Montag mit rund 660 Polizisten im Einsatz gewesen. Unterstützt wurde sie dabei auch von Kräften der Bundespolizei, hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung.

rbb|24/Stefan Oberwalleney 1 min Klima-Proteste in Berlin - Mehrere Rettungswagen durch Staus nach Blockade-Aktionen behindert Die Klima-Demonstranten der "Letzten Generation" haben den Verkehr in Berlin gestört: Am Montag kam es zu Aktionen in der ganzen Stadt, es bildeten sich Staus. Wie die Feuerwehr sagte, wurden mehrere ihrer Einsätze dadurch behindert.



Feuerwehr: Mehrere Rettungseinsätze behindert

Ab etwa 7:20 Uhr hätten die ersten sechs von insgesamt 255 Klimaaktivisten eine Fahrbahn – in diesem Fall den Kreuzungsbereich Sonnenallee/Herrmannplatz - blockiert. Weitere 32 Blockaden – unter anderem um den Ernst-Reuter-Platz, die Frankfurter, Schönhauser und Landsberger Allee sowie auf der Stadtautobahn – folgten den Informationen nach. Während sich bei den Blockaden 118 Personen auf die Fahrbahnen geklebt hätten, hätten die Blockierenden an der Rudolf-Wissel-Brücke und an der Anschlussstelle Hohenzollerndamm zudem jeweils zwei mitgebrachte Fahrzeuge zur Unterstützung der Blockaden genutzt. Diese seien "schnellstmöglich durch die Polizei umgesetzt" worden. Laut Angaben der Feuerwehr von Montagnachmittag seien 15 Rettungseinsätze behindert worden, bei sieben davon seien Fahrzeuge auf dem Weg zu einem Notfallort gewesen.

Unklare Angaben bei Gewahrsamnahmen

Laut Berliner Staatsanwaltschaft wurde in einem Fall Antrag auf Ingewahrsamnahme gestellt, die Person wurde allerdings wieder entlassen. Zuvor hatte die Polizei in ihrer Pressemitteilung geschrieben, dass bei 49 Personen eine Gewahrsamnahme geprüft wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte dem widersprochen. Die Polizei kündigte auf Nachfrage an die Angaben im Laufe des Dienstags korrigieren zu wollen.

rbb 2 min "Zwangsmaßnahme" gegen Klimademonstrant - Strafanzeige gegen Polizisten nach Veröffentlichung von Video Angemessene Maßnahme oder unnötige Gewalt? Nach der Veröffentlichung eines Videos, auf dem ein Berliner Polizist gegen einen Aktivisten der "Letzten Generation" vorgeht, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt.

Auch Motortrennschleifer und Meißel im Einsatz

Auch wenn die Einsatzkräfte am Montag in den meisten Fällen nur wenige Minuten nach Bekanntwerden einer Blockade am jeweiligen Einsatzort eingetroffen seien, sei vor allem für das Lösen der Verklebungen oftmals ein erheblicher Zeitaufwand nötig gewesen. Weil das Ablösen mit Öl nicht möglich war, seien bei einer Protestaktion am Ernst-Reuter-Platz Motortrennschleifer und Meißel zum Einsatz gekommen, hieß es weiter. Insgesamt sind nach Polizeiangaben allein an diesem Tag 260 Strafermittlungsverfahren, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr und Widerstand sowie 151 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten (Verstöße gegen des Versammlungsfreiheitsgesetz), eingeleitet worden.

Aktionen auch für Dienstag geplant

Die Klimaaktivisten hatten angekündigt, in der ganzen Woche Blockaden in Berlin errichten zu wollen. Am Dienstag hieß es, dass am Nachmittag weitere Aktionen geplant seien.



Sendung: rbb24 Inforadio, 25.04.2023, 14 Uhr