Die Vorständin der Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Andrea Asch, sagte am Donnerstag, Kältehilfe könne nicht mehr ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen werden: "Der Bedarf an Kältehilfeplätzen steigt."

Der vergangene Winter habe gezeigt, dass das Kältehilfesystem zwar gut organisiert, aber überfordert sei. Die diesjährige Berliner Kältehilfesaison endet am 30. April. In den vergangenen sieben Monaten stellten soziale Träger und kirchliche Organisationen in Kooperation mit den Bezirken nach eigenen Angaben im Durchschnitt täglich 1.043 Plätze zur Übernachtung für obdachlose Menschen zur Verfügung. Die Auslastung sei so hoch gewesen wie seit 2016 nicht mehr, hieß es.

Zwar sei die Zahl der Plätze aufgestockt worden, doch auf dem angespannten Berliner Immobilienmarkt hätten die Träger weniger Raum als in der Vorsaison gefunden. So seien einige Einrichtungen in besonders kalten Nächten erheblich überbelegt gewesen. Zudem seien in diesem Winter wieder vermehrt Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen sowie pflegebedürftige und rollstuhlfahrende Menschen in den Kältehilfe-Einrichtungen versorgt worden.