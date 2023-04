Derzeit steigt in der Prignitz der Wasserstand der Elbe. Die Pegelanzeige in Wittenberge meldete am Freitagmorgen einen Stand von 4,31 Meter (Stand: 8 Uhr). Ursache sind ergiebige Regenfälle in Polen und Tschechien, sowie in der Südosthälfte Deutschlands, teilte das Hochwassermeldezentrum des Landes Brandenburg mit.