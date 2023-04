Produktion von Hanffasern soll in Ostprignitz-Ruppin starten

Do 06.04.23 | 17:57 Uhr

In der Fabrik sollen pro Jahr 20.000 Tonnen Hanfstroh verarbeitet werden, sagte Geschäftsführer Ulrik Schiötz rbb24 am Donnerstag. Diese ergeben nach seinen Angaben 6.000 Tonnen Textilfasern.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sollen bald Fasern aus Hanfstroh produziert werden. Am Donnerstag wurde in der Gemeinde Märkisch Linden der symbolische erste Spatenstich für das Temnitz Werk der Felde Fibres GmbH gesetzt.

Das Unternehmen aus Mecklenburg hat für die Hanffaser-Produktion ein spezielles Verfahren entwickelt. Das in Ballen angelieferte Stroh wird zunächst mechanisch geklopft und gekämmt, damit die Fasern gewonnen werden können. In einem zweiten Schritt werden diese unter Druck abgekocht, damit sich die restlichen Klebstoffe lösen. Mit diesem Verfahren sei die Qualität viel weicher als sonst, erläuterte Ulrik Schiötz.



Die Fasern werden größtenteils zu Garn gesponnen. Sie können aber auch als Wattierung in Kleidung oder Bettwaren verwendet werden.