"An Bahnhöfen kommt es dabei hauptsächlich zu Körperverletzungen", erklärte die Präsidiumssprecherin Lea Enzenroß. Mit 53,1 Prozent machten diese mehr als die Hälfte der Fälle aus. Etwa jede dritte dieser Straftaten sei in den vergangenen drei Jahren eine gefährliche und schwere Körperverletzung gewesen, hieß es.

An den Bahnhöfen in Brandenburg ist die Zahl der registrierten Gewalttaten laut der Polizei gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden 591 Fälle von körperlicher Gewalt erfasst, wie eine Sprecherin des Brandenburger Polizeipräsidiums der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilte. Das waren 100 Fälle mehr als 2021 und 52 mehr als 2020.

Gerade an Wochenenden kommt es immer wieder zu Gewalttaten auf Bahnhöfen. Auf vier S-Bahnhöfen dürfen daher in den kommenden beiden Nächten keine gefährlichen Gegenstände mitgenommen werden - dazu zählen auch Schraubenzieher.

Außerdem stieg der Polizeisprecherin zufolge die Zahl der Sachbeschädigungen. Davon wurden im vergangenen Jahr fast 2.200 Fälle registriert, 79 mehr als im Jahr 2021.

Dass Sachbeschädigungen den überwiegenden Großteil der Delikte an Bahnhöfen in Berlin und Brandenburg ausmachen würden, bestätigt auch die Deutsche Bahn. Rund 87 Prozent der insgesamt festgestellten Delikte an Bahnhöfen seien Sachbeschädigungen und rund 9 Prozent Hausrechtsverstöße gewesen, so die Bahn.

Das Unternehmen betreibt in Berlin und Brandenburg 443 Bahnhöfe und Haltestellen, an denen jährlich 348 Millionen Reisende aus- und umsteigen. Das entspricht pro Tag knapp einer Million Menschen.