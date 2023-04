Interview | Wenn erwachsene Kinder nicht ausziehen - "Ab einem gewissen Alter ist es nicht mehr angemessen, im Kinderzimmer zu leben"

In Berlin wohnen Kinder immer länger mit ihren Eltern zusammen. Ein Grund könnten die stark gestiegenen Mietkosten sein, ein anderer das gute Einvernehmen zwischen Eltern und Kindern, sagt Soziologe Klaus Hurrelmann. Allerdings hat der Trend Schattenseiten.

Die Zahl der Menschen über 27 Jahre, die noch zu Hause wohnen, ist in Berlin laut Hochrechnungen des Mikrozensus seit 2011 kontinuierlich gestiegen. Von 28.000 (2011) auf gut 45.000 (2021).

Im angrenzenden Brandenburg blieb die Zahl hingegen relativ stabil (bei etwa 50.000).

rbb|24 hat mit dem Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann über Berlinerinnen und Berliner gesprochen, die in diesem Alter noch bei ihren Eltern wohnen.

rbb|24: Herr Hurrelmann, in Berlin leben Kinder immer länger bei ihren Eltern. Ist Selbständigkeit für junge Leute nicht mehr attraktiv? Klaus Hurrelmann: Bundesweit beobachten wir seit einigen Jahren, dass junge Menschen etwas eher aus dem Elternhaus ausziehen. Um zu klären, warum das in Berlin nicht so ist, bräuchten wir genauere Daten, etwa eine Aufschlüsselung nach Geschlecht, Migrationsstatus und ökonomischer Lage. Ohne diese Daten können wir nur Vermutungen anstellen, und in diesem Fall liegt es nahe, dass das längere Zusammenleben in Berlin zumindest teilweise mit dem sich rasant verteuernden Wohnungsmarkt zusammenhängt. Bis vor zehn Jahren konnten sich viele junge Menschen in Berlin eine eigene Wohnung leisten. Inzwischen aber sind die Kosten von einem relativ niedrigen Niveau raketenhaft in die Höhe geschossen, stärker als in anderen Regionen Deutschlands. Das könnte viele junge Menschen zu der Entscheidung bringen, aus finanziellen Gründen länger im Elternhaus zu wohnen und die Kosten für eine eigene Wohnung zu sparen. Ich denke mal, in den nächsten Jahren wird sich die Situation in Berlin an die Situation in den anderen Großstädten angeglichen haben.

Zur Person Hertie School Berlin Klaus Hurrelmann Klaus Hurrelmann ist Senior Professor of Public Health and Education an der Hertie School in Berlin. Er ist Mitglied des Leitungs-Teams mehrerer fortlaufender nationaler Studien zur Entwicklung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Wobei es ja möglich wäre, in eine andere Stadt zu ziehen. Das stimmt, aber der Berlin-Faktor ist natürlich nicht zu unterschätzen. Viele wollen aus diesem Kosmos der Großstadt nicht heraus, obwohl es Chancen geben würde, im Umfeld in Brandenburg eine günstigere Wohnmöglichkeit zu finden. Der Schritt aufs Land liegt für junge Berliner, die keine Familie gründen wollen, nicht unbedingt nahe. Selbst der Druck, aus beruflichen Gründen umzuziehen, ist nicht so groß, wenn man als junger Mensch bei den Eltern kaum laufende Kosten hat. Und noch eins ist wichtig: Die verbesserte Qualität der Familienbeziehung. Wir können mit Studien bestätigen, wie gut und harmonisch es in den meisten Elternhäusern zugeht, auch wenn die Kinder schon eine eigene Partnerschaft oder eine berufliche Tätigkeit haben. Man versteht sich heute einfach sehr gut.

Nimmt der Drang zur Selbständigkeit ab, wenn es zu Hause harmonisch zugeht? Auf jeden Fall ist es so, dass die Notwendigkeit, das Elternhaus zu verlassen, als weniger dringlich empfunden wird. Wir haben wirklich sehr lange nicht mehr so ein so großes Einvernehmen zwischen Eltern und ihren 20- bis 25-jährigen Kindern beobachten können. Das ist eine Erscheinung so der letzten 30 Jahre. Außerdem hat das Zusammenleben in einem Haushalt für beide Seiten ja durchaus Vorteile. Welche sind das? Für junge Leute ist es so, dass sie einen funktionierenden Haushalt haben, den sie nicht selbst aufbauen müssen. Sie müssen sich oft nicht um die Wäsche oder die Ernährung kümmern und sich auch meist nicht an den Kosten beteiligen. Eltern wiederum haben Gesprächspartner und sie verlieren nicht den Anschluss an aktuelle Entwicklungen. Sie bleiben auf dem Laufenden, wie man sich kleidet oder wie man spricht. Nicht zu vergessen auch der Vorteil, dass junge Menschen tendenziell technisch kompetenter sind. In der digitalen Ära ist das durchaus ein Faktor.

In Deutschland ziehen junge Menschen im Schnitt mit 23 Jahren aus. Damit liegen sie europaweit im Mittelfeld. In Portugal verlassen junge Erwachsene erst mit 33,6 Jahren den Haushalt der Eltern. In Schweden sind die Kinder dagegen schon mit 19 Jahren aus dem Haus. Wie kommen diese riesigen Unterschiede zustande? Die Unterschiede lassen sich ziemlich gut mit den Familienkulturen und den Wohlfahrtsstrukturen der verschiedenen Länder erklären. In den südeuropäischen Ländern haben wir noch ein traditionelles Familienmodell. Man hält im Familienkreis eng zusammen, und es ist eigentlich ziemlich selbstverständlich, dass man länger bei den Eltern bleibt. Das Ganze hat auch eine finanzielle Untermalung. In den skandinavischen Ländern ist schon deutlich zu sehen, dass junge Männer und junge Frauen auf Selbständigkeit bedacht sind. Der Familienzusammenhang ist da lange nicht so eng. Traditionell spielt die Eigenverantwortung jeder einzelnen Person in skandinavischen Ländern eine wichtigere Rolle. Wir liegen in Deutschland mit unserem Familienmodell dazwischen. In Familien besteht oft eine stabile gegenseitige Solidarität, das wissen alle Beteiligten zu schätzen. Oft sind es tolerante, sehr offene Beziehungen. Man erträgt, dass man unterschiedliche Rhythmen hat und kann damit leben.

Mit dem späteren Auszug geht andererseits häufig auch eine spätere Selbständigkeit einher. Ist es nicht auch problematisch, in fortgeschrittenem Alter noch auf Mama und Papa angewiesen zu sein? Es kann problematisch werden, denn viele Eltern übernehmen noch sehr lange sehr viele Dienstleistungen für die Kinder. Das mögen die Kinder genießen, aber das macht sie auch unselbständiger. Bei Fragen, die die Karriere betreffen, fungieren viele Eltern als absolute Spitzenberater. Teilweise gehen die Eltern zu den Berufsinformationsständen und melden ihre Kinder bei den Hochschulen an. Einige Eltern kümmern sich aber auch um die Personalausweise und die Gänge zu den Ämtern für ihre erwachsenen Kinder. Einige übertreiben es mit der Fürsorge und halten dadurch die Kinder auch länger im Elternhaus als es für deren Entwicklung gut wäre. Allerdings verhalten sich die Geschlechter hier sehr unterschiedlich. Junge Frauen ziehen früher aus als junge Männer. Und natürlich gibt es Faktoren, wie Krankheiten, die auch ein Grund für ein längeres Zusammenleben sein können.

Ist der Unterschied bei Frauen und Männern wirklich so deutlich? Ja, das kann man schon sagen. Die 25-jährigen Männer in Deutschland leben etwa zu 35 Prozent im Elternhaus, während es bei den 25-jährigen jungen Frauen nur 21 Prozent sind. Das ist schon ein enormer Unterschied. Das bedeutet, dass Frauen früher anfangen, eigene Wege zu gehen, sich zu verselbständigen. Das hat auch etwas mit dem biologischen Entwicklungsvorsprung zu tun, der vor allem im Jugendalter zwischen 16 und 18 Jahren sehr groß ist. Ein anderer Faktor ist, dass Frauen in heterosexuellen Partnerschaften tendenziell ältere Partner haben. Dadurch liegt es für Frauen näher, früher auszuziehen. Von den 30-jährigen Männern in Deutschland leben im Bundesdurchschnitt noch bis zu zwölf Prozent im Elternhaus. Besteht irgendwann die Gefahr, den Absprung zu verpassen? In einigen Fällen kann die gegenseitige Unterstützung zwischen Kindern und Eltern tatsächlich bis in eine sehr späte Lebensphase hinein anhalten. Da muss man sagen, dass es eigentlich nicht mehr angemessen ist, dass ich als als sehr weit im Leben fortgeschrittener Mensch noch in meinem Kinderzimmer lebe. Und ich würde sagen, ab einem gewissen Alter wird eine richtige Selbständigkeit schwerer. Es gibt ein Zeitfenster, bei dem man aufpassen muss, dass man es nicht verpasst und in eine zu große Abhängigkeit und Unselbständigkeit hineinfällt.

Wozu würden Sie den Berlinern raten, die auch mit 30 Jahren noch keine bezahlbare Wohnung in Berlin gefunden haben? Sollte der Weg dann doch erstmal in eine Stadt mit günstigeren Mieten führen? Diese Stadt ist attraktiv, das ist ja verständlich. Es ist ja kein Wunder, dass viele junge Menschen eine Barriere haben, woanders hinzuziehen. Vielleicht lässt sich aber im Freundeskreis etwas organisieren, mit Wohngemeinschaften, gemeinsamen Finanzierungen. Vielleicht kann es auch eine Möglichkeit sein, sich beruflich neu zu orientieren, um den Auszug zu schaffen. Irgendwann ist es sicherlich ratsam, den Fokus auf die Selbständigkeit zu legen. Herr Hurrelmann, vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Roberto Jurkschat

