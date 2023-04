Die Initiative "Extinction-Rebellion" will ein Protestcamp in Berlin-Mitte aufbauen. Es soll von Mittwochmittag bis Montagabend allen Interessierten offenstehen. Das Camp, in dem sich in den kommenden Tagen dauerhaft etwa 500 Demonstranten aufhalten sollen, entsteht im Invalidenpark, der zwischen den Ministerien für Verkehr sowie Wirtschaft und Klimaschutz liegt.

Die Initiative fordert die Bundesregierung auf, mehr gegen die Energie- und Umweltkrise zu unternehmen. An mehreren Tagen sind Demonstrationen geplant sowie "Aktionen des zivilen Ungehorsams", wie es im Aufruf heißt. Man wolle damit im "Zentrum der Macht" protestieren, weil die Regierung verantwortungslos handele, Klimaziele verfehle und einen gerechten Wandel blockiere.

Die Gruppe "Letzte Generation" hatte in der vergangenen Woche angekündigt, Berlin Ende April mit Protestaktionen "zum Stillstand" zu bringen. Man wolle die Regierung dazu bewegen, in der Klimakrise zu handeln, heißt es auf der Internetseite der Initiative. Auf der Website der Letzten Generation heißt es, in den Wochen vom 24. bis 28. April und vom 1. bis 5. Mai werde man probieren, so viele Straßenblockaden wie möglich zu machen. Aktionen gebe es auch schon am 20. und 21. April, jedoch mit Fokus auf die Berliner Innenstadt. Dann werde es "wohl noch nicht zu einem gesamten Stadtstillstand kommen".