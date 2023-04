Am Donnerstag hatten Klima-Aktivisten von "Extinction Rebellion" am Berliner Hotel Adlon protestiert. Nach Polizeiangaben besetzten sie Balkons, zündeten sie im Gebäude, wo sie sich offenbar regulär ein Zimmer gemietet hatten, schwarzrauchende Bengalos und brachten ein Banner mit der Aufschrift "We can't afford the super rich" ("Wir können uns die Superreichen nicht leisten") an der Balkonreling an.

Im Rahmen einer Aktionswoche hatten Mitglieder von "Extinction Rebellion" am Mittwoch im Invalidenpark ein Protestcamp errichtet. Von dort aus zogen am Donnerstag 220 Menschen zum Brandenburger Tor. Noch bis Montag soll es weitere Demonstrationen und Aktionen geben.