Verkehr stadtauswärts betroffen - Klimaaktivisten blockieren erneut zahlreiche Straßen in Berlin

Di 25.04.23 | 18:02 Uhr

Am Dienstagnachmittag haben sich Klima-Demonstranten wieder auf einigen Straßen in Berlin festgeklebt. Besonders stark von Staus betroffen ist derzeit der westliche Teil der A100. Vereinzelt wurden Blockaden bereits aufgelöst.

Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Dienstagnachmittag mit neuen Blockade-Aktionen in Berlin begonnen. Nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter werden seit etwa 15:30 Uhr vor allem Straßen blockiert, die stadtauswärts führen und "somit deutlich in der Berliner Innenstadt zu bemerken sind", wie es in der entsprechenden Kurznachricht heißt.



Im Busverkehr der BVG komme es deshalb zu umfangreichen Umleitungen und Ausfällen.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, wurden bislang 24 Blockadeaktionen durchgeführt, von denen zunächst 14 aufgelöst worden seien. Betroffen sind und waren laut VIZ unter anderem folgende Straßen:

A100 Richtung Wedding, zwischen Spandauer Damm und Rudolf-Wissell-Brücke (inzwischen aufgelöst)

A100 Richtung Neukölln, Höhe Hohenzollerndamm (inzwischen aufgelöst)

Tempelhofer Damm in Höhe des S-Bahnhofs



Ernst-Reuter-Platz

Hauptstraße/Dominicusstraße in Schöneberg (inzwischen aufgelöst)

Müllerstraße/Sellerstraße in Wedding

Frankfurter Allee/Gürtelstraße

Prenzlauer Allee/Fröbelstraße

Greifswalder Straße/Storkower Straße

Laut VIZ konzentrierten die Klima-Aktivisten am frühen Dienstagabend die Blockadeaktionen auf den westlichen Teil der A100, wodurch es in beiden Richtungen rund um das Dreieck Funkturm zu 60 Minuten Wartezeiten kommt.



Gegen 16:30 Uhr meldete die Polizei auf Twitter, dass derzeit noch zehn Orte von Blockaden betroffen seien. In Treptow und Friedrichshain seien entsprechende Aktionen von Polizeikräften verhindert worden, teilte die Polizei auf Twitter mit.

700 Polizisten im Einsatz

Die Berliner Polizei hatte schon am Dienstagmorgen mit neuen Blockadeaktionen gerechnet und vorsorglich 700 Kräfte auf die Straßen in Berlin geschickt, um die Aktionen der Klima-Demonstranten frühzeitig zu unterbinden.



Bereits am Montag hatte die "Letzte Generation" an dutzenden Orten in Berlin Straßen blockiert. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr sollen durch deshalb entstandene Staus mehrere Einsatzfahrzeuge stecken geblieben sein. Die Klima-Aktivisten haben für die gesamte Woche Protestaktionen in Berlin angekündigt. Für die kommenden Tage sind nach eigenen Angaben Protestmärsche durch Berlin-Mitte geplant.

