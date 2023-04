Durch einen Kellerbrand in einem fünfgeschossigen Gebäude in Berlin-Mariendorf sind am Donnerstagmorgen etwa zehn Personen verletzt worden.



Nach Informationen der Berliner Feuerwehr wurden insgesamt 15 Personen per Drehleiter aus einer Dachgeschosswohnung des Hauses im Mariendorfer Damm gerettet. Die Feuerwehr war mit 71 Einsatzkräften im Einsatz.



Wie schwer die Verletzungen der geretteten Personen sind, ist noch unklar. Die Brandursache wird ermittelt.