DerAusSpandau Montag, 17.04.2023 | 11:03 Uhr

Eher Schade, das Berlin sich nicht beteiligt. Was gibt es wichtigeres als den Schutz der Gesundheit und ggf. des Lebens? Die Osterferien sind vorbei, also würden sich Standorte an bzw. in der Nähe von Schulen, Kindergärten, am Besten natürlich während der Betriebszeiten, förmlich anbieten. Das wäre jedenfalls sinnvoller als bspw. nachts um drei auf der Heerstr. zwischen Scholzplatz und Am Glockenturm.