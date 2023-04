Der Berliner Landesrechnungshof kritisiert in zwei Prüfberichten Abrechnungen und den Umgang mit Anlagevemögen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). In den Berichten, die am Mittwoch den Parlamentsfraktionen zugeleitet wurden und die den rbb24-Redaktionen vorliegen, fordert der Landesrechnungshof eine gründlichere Inventur.



Die Berichte befassen sich mit Vorgängen aus der Zeit vor der aktuellen rbb-Krise. Weitere Prüfungen der Rechnungshöfe zum rbb-Skandal, in dessen Zentrum die frühere rbb-Intendantin Patricia Schlesinger steht, werden noch im Frühjahr erwartet.