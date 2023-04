Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat einen neuen Verwaltungsrat. Am Donnerstagabend hat der Rundfunkrat in Potsdam sieben Mitglieder für das ehrenamtliche Kontrollgremium gewählt, hinzu kommt ein Vertreter des rbb-Personalrats.



Auf seiner anschließenden konstituierenden Sitzung bestimmte der neue Verwaltungsrat dann den Rechtsanwalt Benjamin Ehlers zum Vorsitzenden. Dagmar Tille, die in Berlin die oberste Denkmalschutzbehörde leitet, wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.



Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung der Intendantin des rbb.



Im Zuge der Affäre um die frühere Intendantin Patricia Schlesinger musste im vergangenen Sommer auch der damalige rbb-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf zurücktreten.