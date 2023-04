Ein Unfall und ein Notarzteinsatz haben am Montagnachmittag zu langen Staus auf der Berliner Stadtautobahn A100 in Fahrtrichtung Neukölln geführt.



In Höhe Kaiserdamm-Süd war nur die linke Spur frei, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf Twitter meldete. Zudem war demnach in Höhe Tempelhofer Damm nur der rechte Fahrstreifen frei. Betroffene mussten bis zu 40 Minuten mehr einplanen.