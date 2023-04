Ein brennender Sattelschlepper auf der A115 hat am Mittwochmorgen zu einer Vollsperrung auf der Autobahn geführt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) auf Twitter mitteilte. Die Autobahn war Richtung Dreieck Nuthetal zwischen Potsdam-Babelsberg und Potsdam-Drewitz voll gesperrt. Am Mittag wurde laut VIZ Berlin eine Spur wieder für den Verkehr freigegeben.

Auf der A100 Richtung Wedding haben sich ebenfalls nach einem Unfall lange Staus gebildet. Auf Höhe der Auffahrt Tempelhofer Damm sind zwei Fahrstreifen gesperrt, so die Polizei. Kraftfahrer brauchen hier eine Stunde länger. Eine Reinigungsfirma muss die Fahrbahn nach dem Unfall reinigen.

Gegen 12 Uhr wurden die Auffahrten Buschkrugallee und Britzer Damm auf die A100 Richtung Wedding wieder geöffnet. Außerdem musste ein Schlagloch zwischen Rudolf-Wissell-Brücke und Dreieck Charlottenburg gefüllt werden, hierfür war der rechte Fahrstreifen gesperrt - was zu einem Stau am Kurfürstendamm führte.

Einen weiteren Unfall hat es im Bereich der Autobahn 103 gegeben. Zu diesem Unfall liegen der Polizei derzeit noch keine weiteren Informationen vor.