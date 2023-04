Wetter an Ostern

"Um gleich mal die Anspannung zu nehmen: Den letzten Frost gibt es in der Nacht auf Freitag. Ab Samstag und Sonntag bleibt es frostfrei und wird tagsüber auch deutlich milder", sagt ARD-Meteorologe Alexander Rudolph im Gespräch mit rbb|24. Dann seien am Tage sogar bis zu 14 Grad möglich.

Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg an dem bevorstehenden Osterwochenende. Die Temperaturen steigen zwar leicht, man sollte Handschuhe und Wintermantel allerdings noch nicht gänzlich wegräumen. Außerdem ist es empfehlenswert, immer einen Regenschirm dabeizuhaben.

Schon wieder Schnee und Eis? Ende März? Viele haben sich am Dienstagmorgen über das mehr nach Januar anmutende Wetter gewundert. Das kann jetzt noch eine Weile "rauf und runter" gehen, sagt ARD-Wetterexperte Jürgen Weiß. Eine kleine gute Nachricht gibt es aber trotzdem.

In der Nacht auf Sonntag soll es dann auflockern. "Der Sonntag startet mit einem Sonnen-Wolken-Mix", sagt der Meteorloge. Am Nachmittag könne es tröpfeln, vielerorts bleibe es aber eher trocken.

Einen Wermutstropfen gibt es laut Rudolph allerdings: "Die warmen Luftmassen gehen nicht astrein nach Berlin und Brandenburg." Am Freitag wird es meist sonnig, im Tagesverlauf ziehen aber mehr Wolken auf. In der Nacht auf Samstag zeigt Rudolphs Prognose Regen aus Osten kommend. Dieser schwäche zwar ab, es blieben aber viele Wolken übrig. Dann schiebe aus Westen neuer Regen nach.

Spargel gilt als traditioneller Frühlingsbote auf dem Teller, doch in Brandenburg wird die Anbaufläche kleiner. Landwirte kämpfen mit höheren Kosten und Unwägbarkeiten bei der Kauflust. Zum Saisonstart gibt es aber auch Zuversicht.

Wer spontan überlegt, über Ostern wegzufahren, sollte sich in Richtung Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und ins Emsland orientieren. Dort werde es laut Prognose tendenziell trockener. Durchgehenden Sonnenschein gibt es aber nirgendwo. "Es zieht sich ein Niederschlagsband durch Deutschland", erklärt Rudolph. Aber: "So unfreundlich wird es in Brandenburg auch nicht", prognostiziert er.

An Nord- und Ostseeküste wird es am Samstag einzelne Schauer geben. Zudem sei es dicht bewölkt. Sonntag gebe es deutlich mehr Sonne, "man sollte aber einen Regenschirm mitnehmen", rät Rudolph.

Jene, die über die Osterfeiertage die Mitte Deutschlands ansteuern, müssen sich ebenfalls auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der Samstag bleibt relativ lange Trocken, am späten Nachmittag setzen aber Schauer ein und in der Nacht breitet sich der Regen aus. Sonntag sollen die Schauer dann nachlassen, prognostiziert Rudolph.

"Süddeutschland wird noch mehr Schauer abbekommen", sagt er weiter. Dort sei die Chance, dass es trocken bleibt, noch geringer. In der Nacht zu Sonntag gebe es leichte Regenfälle, in den Alpen fällt sogar noch einmal Schnee.