Wer noch immer überlegt, wie er am Freitag wegen des angekündigten Bahn-Warnstreiks zur Arbeit kommen soll, kann sich getrost für das Fahrrad entscheiden oder einfach direkt zum Sonnenbaden auf die Wiese legen. Die Temperaturen sollen in der Region die 20-Grad-Marke erreichen, wie ARD-Wetterexperte Tosten Walter rbb|24 sagte. Regen sei nicht zu erwarten.

Der sogenannte "Kaltlufttropfen", ein kaltes Höhentief, zieht laut ARD-Wetterexperten Walter am Freitag nach Westen ab, kommt dann aber am Samstag als Tiefdruckgebiet wieder. Zwar soll es weiterhin warm bleiben mit Temperaturen bis zu 21 Grad aber spätestens ab Samstagmittag soll es gebietsweise wieder regnen und eine Wolkendecke blockiert jede Hoffung auf Sonne.

Der Sonntag soll dann wie der Samstag werden: warm aber dicke Wolken am Himmel. Am Nachmittag soll es auch wieder regnen. Wer also den Grill anschmeißen möchte, sollte das also am Freitagabend machen und es in vollen Zügen genießen. Die neue Woche begrüßt uns dann wieder mit typischem, wechselhaftem Aprilwetter.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.04.2023, 15:00