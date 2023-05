Ein 17-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Spandau am Sonntagabend lebensgefährlich verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach hatten mehrere Männer gegen 20:15 Uhr den Jugendlichen auf dem Gehweg der Klosterstraße angegriffen. Als ihm ein ebenfalls 17 Jahre alter Bekannter zur Hilfe kam, wurde auch dieser attackiert und verletzt.